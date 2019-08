Standard treft Arsenal in groepsfase Europa League, AA Gent ontmoet Wolfsburg

Standard neemt het in de groepsfase van de Europa League op tegen het Engelse Arsenal, het Duitse Eintracht Frankfurt en het Portugese Vitoria Guimaraes. AA Gent gaat de strijd aan met het Duitse Wolfsburg (de club van Koen Casteels), het Franse Saint-Etienne en het Oekraïense Olexandriya. Dat is het resultaat van de loting van vandaag in Monaco. In totaal gingen er 48 ploegen in de trommel. Zij werden onderverdeeld in twaalf groepen van vier. Gent zat in pot twee, Standard in pot drie. De top twee van elke poule plaatst zich voor de zestiende finales.

De Buffalo’s kwalificeerden zich gisteren ten koste van het Kroatische Rijeka, Standard hoefde geen voorrondes te spelen. De Rouches kregen het ticket dat bekerwinnaar KV Mechelen werd afgenomen in het matchfixingschandaal. Antwerp, de derde Belgische vertegenwoordiger in de Europa League, strandde in de laatste voorronde tegen AZ.







Kampioen KRC Genk en Club Brugge treden dit seizoen aan in de Champions League. Daarvoor werd gisteren geloot. Genk zit in een groep met titelverdediger Liverpool, Napoli en RB Salzburg. Brugge mag het opnemen tegen Real Madrid, PSG en Galatasaray.

Bron: Belga