Russisch leger kondigt staakt-het-vuren vanaf morgen in Idlib aan

Het Russische leger heeft vandaag een unilateraal staakt-het-vuren aangekondigd dat enkel het Syrische leger betreft en morgenochtend ingaat in Idlib (in het noordwesten), de regio die het bewind tracht te heroveren ten koste van moordende gevechten. Er is een akkoord gesloten voor “een unilateraal staakt-het-vuren van de Syrische regeringstroepen vanaf 6 uur op 31 augustus”, deelde het ‘Russische Centrum voor Verzoening in Syrië’ mee. Het riep de groepen in de regio op zich aan te sluiten bij het bestand.

Bron: Belga