Olivier Chastel ontkent betrokkenheid bij procedures

Voormalig MR-voorzitter Olivier Chastel ontkent vandaag in Le Soir dat hij een rol heeft gespeeld bij de benoemingsprocedures bij ISPPC. Die grote intercommunale uit Charleroi was voorwerp van controverse nadat er een nieuwe topfunctie werd gecreëerd, die speciaal in het leven leek te zijn geroepen voor de halfbroer van Chastel. Maandag vernietigde Waals minister Valérie De Bue (MR) een reeks beslissingen van de raad van bestuur van ISPPC. Daarbij ook de creatie van de functie van algemeen adviseur. Dat zou min of meer de nummer twee binnen het bedrijf worden. De functie leek sterk om maat geschreven van de halfbroer van Chastel. De schrapping kwam er nadat deining was ontstaan over de jobvereisten en de periode waarbinnen de kandidaturen moesten worden ingediend.

“Ik ben niet betrokken bij de benoemingsprocedures binnen de ISPPC”, zegt Chastel vandaag in Le Soir. “Ik heb absoluut niets te maken met de procedures. Men laat uitschijnen dat ik die heb georganiseerd, maar daar is niets van aan”.







“Inhoudelijk is er grond voor kritiek op de procedures. De minister heeft beslist en ik schaar me achter haar beslissing”, gaat Chastel voort. Dat er een deal met Paul Magnette (PS), de burgemeester van Charleroi, aan te pas kwam, wijst hij volledig van de hand. “Paul Magnette heeft ons uit de meerderheid gezet. Ik heb geen enkele invloed meer en dus ook geen deals te sluiten met hem”.

bron: Belga