Merkel telefoneert met Bolsonaro over Amazoneregenwoud

Bij een telefoongesprek met de Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich bereid verklaard samen te werken met Brazilië voor de bescherming van het Amazoneregenwoud. Dat zegt een regeringswoordvoerder. Daarnaast spraken Merkel en Bolsonaro over de situatie in Venezuela. Het nut van het voortbestaan van het internationale Amazonefonds werd de jongste tijd in twijfel getrokken, vanwege de verwoestende branden in het regenwoud en de rol die Bolsonaro’s omstreden milieubeleid daarin speelt. Het fonds wordt vooral gefinancierd door Noorwegen en voor een klein deel ook door Duitsland. Het financiert projecten voor natuurbehoud, herbebossing en duurzame ontwikkeling in het Amazonegebied.

Noorwegen zette zijn betalingen recent stop. De Duitse milieuminister Svenja Schulze (SPD) kondigde aan dat ze steun voor projecten in Brazilië zou bevriezen. Maar de Duitse bijdrage aan het Amazonefonds, die valt onder het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking, blijft voorlopig intact.

Bolsonaro stelde ondertussen dat hij hulp die de G7-landen hebben aangeboden wil aanvaarden maar onder voorwaarden. Hij beschuldigt de industrielanden ervan dat ze de soevereiniteit van zijn land niet respecteren en hun oog hebben laten vallen op de natuurlijke rijkdommen van het land.

bron: Belga