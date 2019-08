Emiraten bevestigen aanvallen op Aden

De Verenigde Arabische Emiraten bevestigen dat ze luchtaanvallen hebben uitgevoerd in de Jemenitische havenstad Aden. Volgens het land namen ze “terroristische milities” onder vuur en handelden ze uit “zelfverdediging”. Gisteren beschuldigde de regering van het door burgeroorlog geteisterde Jemen de Emiraten van aanvallen tegen hun troepen in Aden ter ondersteuning van de separatisten. De stad zou intussen opnieuw onder controle staan van separatisten van de Zuidelijke Overgangsraad (STC). De Jemenitische regeringstroepen hadden het even voor het zeggen in Aden, maar ze hebben zich intussen teruggetrokken.

De STC ijvert voor de afscheiding van het zuiden van Jemen. Voor de samenvoeging in 1990 bestond het land uit twee staten met Aden als hoofdstad van het zuidelijke deel. De separatisten zijn sinds medio augustus aan een opmars bezig en bezetten centrale posten in Aden. Woensdag slaagden Jemenitische regeringstroepen erin kort weer delen van de strategische belangrijke havenstad te bezetten, onder meer de internationale luchthaven.







Het conflict zorgt voor sterke spanningen tussen de Golfstaten Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Terwijl Riyad de internationaal erkende regering van president Abd Rabbo Mansour al-Hadi steunt, werden de troepen van de STC opgeleid door de VAE.

Bron: Belga