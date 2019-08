EK skeeleren – Belgische skeeleraars oogsten vijf medailles op wegparcours

De Belgische skeeleraars hebben vrijdag op de eerste dag van de wegwedstrijden tijdens de Europese kampioenschappen vijf medailles aan hun totaal (inmiddels twintig) toegevoegd. In het Parque Antoniutti in Pamplona konden Robbe Beelen, Fran Vanhoutte en Jason Suttels plaatsnemen op de hoogste trede van het erepodium. Voor Beelen en Vanhoutte waren het de eerste continentale titels in een nog prille, veelbelovende loopbaan. Het was de dag van de jonge Belgen. De Italiaanse Francesca Lollobrigida en de Spanjaard Patxi Peula waren de winnaars van de puntenkoers over tien kilometer. Het 429 meter lange niet al te lastige parcours met twee lange stukken en scherpe bochten leverden voor hen geen al te grote problemen op. Krachtige skaters komen op dat wegdek het best tot hun recht. Sandrine Tas, die al vijf keer goud binnenreed, verscheen niet aan de start. Anke Vos werd tiende, bij de mannen eindigde Indra Mëdard als twaalfde. Junior Suttels vertoonde geen enkel teken van vermoeidheid. Met een grote puntenvoorsprong was hij een aantal ronden voor het einde al zeker van zijn derde titel.

In de late middaguren had Beelen met ruim verschil op de 100 meter bij de jongste junioren de eerste titel opgeëist. Bij de vrouwen moesten Tas (tweede) en Stien Vanhoutte (derde) de eer gunnen aan de Italiaanse Linda Rossi.

De 100 meter is een betrekkelijk nieuw onderdeel van het EK-programma. Het is het domein van krachtpatsers, de categorie waartoe de huidige generatie van de Belgische skaters zeker niet gerekend kunnen worden. Dat niettemin drie skaters tot de finale (met drie deelnemers) doordrongen, duidt op hun veelzijdigheid. Vierde plaatsen waren er trouwens voor de junioren Jens Janssens en Fran Vanhoutte.

Als weinig anderen voelt de Spanjaard Ioseba Fernandez zich duidelijk wel thuis op de kortste afstand. De man uit Pamplona nam nadrukkelijk revanche voor de nederlaag die hij zeven weken geleden bij de wereldkampioenschappen in Barcelona tegen de Australiër Daniel Greig leed. Op de Paseo de Gracia bereikte Fernandez zelfs de finale niet. In eigen stad was hij zijn landgenoot Jonathan Galar en de Duitser Ron Pucklitzsch te snel af.

bron: Belga