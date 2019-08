De Lijn wijzigt aanbod op 69 buslijnen

Op 69 buslijnen in Vlaanderen, voornamelijk in Limburg en in de Kempen, gaat De Lijn het aanbod wijzigen vanaf 1 september. Het gaat vooral om aanpassingen van de dienstregeling en de trajecten. In Vlaams-Brabant zijn er geen wijzigingen. De helft van de wijzigingen (34) is voor de provincie Limburg. “Het gaat om kleine bijsturingen waardoor één of enkele ritten een paar minuten vroeger of later aan de halte passeren. Ook krijgen sommige haltes een andere naam”, klinkt het.

In de provincie Antwerpen zijn er wijzigingen op 25 lijnen. Vier lijnen naar Lier (150, 151, 152 en 153) krijgen twee zogenaamde stiptheidshaltes. “Met dit systeem willen we de bussen stipter laten rijden. Bij vlot verkeer houdt een bus (die voor is op schema) er even halt om weer volgens het boekje te rijden. Bij druk verkeer neemt de buffertijd de vertraging deels of volledig weg. De chauffeur wacht dan niet aan de halte”, legt De Lijn uit. Enkele buslijnen (408, 409, 499, 419) worden ook opgesplitst of krijgen op schooldagen een aangepaste dienstregeling.







In West-Vlaanderen is de belangrijkste wijziging de nieuwe dienstregeling voor het hele Roeselaarse stadsnet (lijnen 1, 2, 4, 5 en 6). Daarnaast bedienen de lijnen 4 en 6 nu ook de halte AZ Delta in Rumbeke. Op de lijnen 38 (Blankenberge), 60 en 62 (naar Kortrijk) en 74 wijzigt de reisweg licht.

In Oost-Vlaanderen stopt lijn 73 niet meer aan de haltes Desteldonkstraat, Sprendonkstraat en Kattenhoek op de Gentse Kennedylaan.

bron: Belga