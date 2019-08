“Brazilië brandt, ook voor ‘vlees van bij ons'”

De Belgische, en meer bepaald de Vlaamse vlees- en zuivelproductie, heeft een groeiende globale impact. Dat blijkt uit een recent rapport van Greenpeace. Vooral varkens en kippen in Vlaanderen krijgen soja uit Zuid-Amerika te eten, met schadelijke gevolgen voor het klimaat en unieke ecosystemen zoals de Braziliaanse Cerrado, die momenteel net als het Amazonewoud met hevige branden kampt, zo meldt de milieuorganisatie. Sinds het begin van dit jaar zijn 84.957 branden gedetecteerd in Brazilië, waarvan 44.058 in het Amazonewoud en 26.061 in de Cerrado, een savannegebied dat grenst aan de Amazone en ook cruciaal is voor de biodiversiteit en het klimaat.

“Ontbossing voor sojateelt is een van de voornaamste redenen van de branden die de Cerrado nu teisteren. Die soja is onder meer bestemd voor de Belgische veeteelt”, stelt Greenpeace.

Op basis van een recent Greenpeace-rapport “Mordue de Viande” heeft Greenpeace België de impact onderzocht van onze veeteelt en in het bijzonder van de Vlaamse veeteelt die voor haar voeder sterk afhankelijk is van geïmporteerde soja. “Voor de productie van 1 kg Belgisch varkensvlees is ongeveer 860 g sojaschroot nodig; 670 g voor 1 kg kippenvlees, 443 g voor 1 kg rundvlees en 610 g voor 1 kg eieren”, klinkt het.

Het landbouwareaal dat nodig is om aan de vraag naar Belgische soja te voldoen, is aanzienlijk toegenomen, van 1,5 miljoen hectare tot 2,7 miljoen hectare tussen 2013 en 2017. Dat is 90% van de totale oppervlakte van België (ongeveer 3 miljoen hectare).

“Kunnen we nog wel spreken over ‘vlees van bij ons’?”, zo vraagt Sébastien Snoeck, expert duurzame landbouw en veeteelt bij Greenpeace België, zich af. “Het overgrote deel van onze veestapel krijgt soja te eten die uit Zuid-Amerika wordt aangesleept. Dat hangt samen met de toenemende concentratie van kippen en varkens in megastallen aan de ene kant, en het gebrek aan steun voor familiebedrijven die het milieu respecteren aan de andere kant”.

Greenpeace vraagt de Belgische overheid om zo snel mogelijk een eind te maken aan deze geïmporteerde ontbossing. Op Europees niveau ijvert Greenpeace voor een wettelijk kader om de invoer van aan ontbossing gelinkte producten te verbieden.

bron: Belga