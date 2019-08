Amsterdam veiligste stad van Europa, Brussel op plaats 24

Amsterdam is de veiligste stad van Europa en prijkt ook in de top vijf van de veiligste steden ter wereld. Onderzoekers van de Economist’s Intelligence Unit (EIU) komen tot die conclusie na onderzoek van vele aspecten van veiligheid: verkeer, gezondheidszorg, misdaad en digitale veiligheid. De EUI onderzocht ook of steden in staat zijn om zich na een ramp te kunnen herstellen. Brussel staat een pak lager gerangschikt, maar scoort wel nog altijd beter dan het gemiddelde. Amsterdam staat op plek vier van de lijst met daarop zestig steden en is daarmee een van twee Europese steden die de top tien halen. Kopenhagen eindigt namelijk op een gedeelde 8se plek.

De lijst wordt aangevoerd door Tokio, gevolgd door Singapore. Japan is met Osaka op de derde plek goed vertegenwoordigd in de top drie. Ook de Australische steden Sydney (5) en Melbourne (10) staan hoog genoteerd. De top tien bestaat voor de rest uit Toronto (6), Washington (7) en Seoel (8).

Brussel moet het stellen met de 24ste plaats, net na Parijs (23). Onze hoofdstad moet ook Londen (14) en enkele Amerikaanse steden zoals Chicago (11), New York (15) en Los Angeles (17) laten voorgaan.

Helemaal onderaan bengelen Yangoon (58), Caracas (59) en Lagos (60).

Bron: Belga