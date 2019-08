Al meer dan 3.000 gevallen van ebola geregistreerd

Ondanks alle inspanningen van de gezondheidsautoriteiten blijft de ebola-epidemie in Congo zich uitbreiden. Er zijn nu officieel 3.004 mensen die mogelijk besmet zijn en al 2.006 doden. Dat blijkt vandaag uit een nieuwe balans van de Congolese autoriteiten. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept op tot meer inspanningen om één van de grootste en meest uitdagende humanitaire crises aan te pakken. “Het is dringend dat het gezondheidszorgsysteem daar versterkt wordt”, zei WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus vandaag. Hij bezoekt dit weekend samen met VN-secretaris-generaal António Guterres het land.

De epidemie woedt er al ongeveer een jaar, vooral in de provincies Noord-Kivu en Ituri in het oosten van het land. Ondertussen zijn volgens de WHO ongeveer 200.000 mensen ingeënt tegen het virus. Na de verwoestende epidemie in West-Afrika in 2014-2015, met meer dan 11.000 doden, is dit de ergste uitbraak tot nu toe.







Ebola wordt via rechtstreeks en nauw menselijk contact overgedragen en heeft een hoog sterftecijfer. De epidemie is bijzonder moeilijk te controleren omdat er verschillende milities actief zijn in de regio.

Buurland Oeganda bevestigde vandaag het vierde ebola-geval. Het virus werd ontdekt bij een 9-jarige die uit Congo was binnengekomen.

De situatie in Congo is volgens de WHO “verwoestend”. Van de meer dan 80 miljoen inwoners verlieten 4 miljoen mensen hun huis door het geweld. Voor 13 miljoen mensen is de voedselvoorziening niet gegarandeerd. Naast ebola werd het land dit jaar getroffen door cholera (15.000 gevallen) en mazelen (161.000 gevallen). Volgens de WHO sterven bovendien elk jaar 48.000 mensen aan malaria.

De Democratische Republiek Congo (DRC) en haar partners maakten vorige week bekend dat ze 579 miljoen dollar (523,6 miljoen euro) hebben bijeengebracht op een conferentie van de WHO ter bestrijding van de epidemie.

Bron: Belga