Zo reageerde Anuna De Wever op het vertrek van Kyra Gantois uit ‘Youth For Climate’

Begin deze week kondigde Kyra Gantois aan dat ze uit de klimaatbeweging ‘Youth For Climate’ stapt. Die had ze nochtans samen met Anuna De Wever opgericht. Intussen heeft Kyra met Anuna gesproken.

In een emotioneel bericht op Twitter liet Kyra Gantois afgelopen maandag weten dat ze vertrekt uit de internationale milieubeweging ‘Youth For Climate’. Ze gaf als voornaamste reden op dat ze het “beu is om behandeld te worden als een stuk vuil”.

"Belachelijk"







De 20-jarige milieuactiviste heeft donderdag voor het eerst na haar vertrek weer contact gehad met Anuna (18). “Gisteren hebben we even gebeld. Ging niet anders, er moesten nog wat praktische zaken geregeld worden. En uiteraard is dan mijn bericht op Twitter ook ter sprake gekomen. Ze noemde me ‘belachelijk’. Ach, ik versta dat wel: Anuna is boos. Ik heb haar meteen na ons telefoontje een bericht gestuurd: ‘Heel jammer dat het zo gelopen is, kunnen we dit niet als volwassenen afhandelen? Ik wens je in ieder geval veel succes in de toekomst”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Verder kreeg Kyra geen reactie meer van Anuna. Toch waren de twee tot september van vorig jaar nog een koppel. “Dat we ooit een relatie hadden, heeft nooit meegespeeld: niet toen het goed ging en niet toen we ruzie kregen. Geloof me, voor mij is dit nooit iets persoonlijks geweest”, klinkt het.

Serieuze opoffering

Kyra betreurt het feit dat het zo gelopen is, en al zeker omdat ze er veel voor opgeofferd heeft. Maar ze zal blijven vechten voor het klimaat. “Enerzijds ben ik opgelucht dat de stress van de voorbije maanden weg is. Maar ik ben ook teleurgesteld dat ik bijna gedwongen ben om iets wat ik zelf mee heb opgericht, achter te laten. Ik heb er zo veel energie en tijd ingestoken dat ik gewoon niet aan mijn studies ben toegekomen. Dat mag je toch een serieuze opoffering noemen? Gelukkig heb ik de voorbije dagen ook veel positieve reacties gekregen en blijf ik geloven dat we met zijn allen onze politici – over alle partijgrenzen heen – duidelijk moeten maken dat het hoog tijd is voor een deftig klimaatplan. Die strijd ga ik nooit opgeven”, verzekert ze.

Niet hand in hand

De eerstvolgende klimaatmars vindt plaats op 20 september. Ondanks de huidige omstandigheden zal Kyra toch aanwezig zijn. “Ik heb YFC opgericht, samen met Anuna: dat alleen is reden genoeg om er zeker wél te zijn. Ik ga zelfs op de eerste rij lopen. Maar allicht niet hand in hand met Anuna”, knipoogt ze.