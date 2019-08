Weet jij nog niet hoe je de zomervakantie in stijl kan afsluiten? Met deze vijf activiteiten zal je je dit weekend niet vervelen!

1. Boterhammen in het Park

nog t.e.m. 30/8

Vandaag kan je voor de laatste keer in het Brusselse Warandepark terecht voor een gratis muzikale middagpauze, tijdens Boterhammen in het Park. Het festival viert zijn dertigste verjaardag dit jaar met een line-up om u tegen te zeggen: eerder deze week traden Jan De Wilde, Slongs en Ertebrekers op, vanmiddag mag Bart Peeters het feest afsluiten met een laatste concert in de mooie kiosk. Geen tijd voor een middagpauze op verplaatsing vandaag? Dan kan je gewoon na het werk naar het Warandepark afzakken voor Feeërieën, het festival dat vanavond een sterk staaltje dubstep presenteert in dezelfde kiosk.