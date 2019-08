Spaanse baby’s veranderen in weerwolven door verkeerde medicatie

Meerdere kinderen in Spanje hebben opeens last van extreme haargroei, door het innemen van een besmet medicijn. De kinderen, veelal baby’s, ontwikkelden symptomen die lijken op het ‘weerwolfsyndroom’ zoals haargroei op gezicht, armen en benen. De Spaanse gezondheidsautoriteit Aemps meldt na onderzoek dat de kinderen een medicijn tegen maagziekte innamen, dat besmet was geraakt met een middel tegen haaruitval.

In totaal zijn er zeventien gevallen in Cantabria, Valencia en Granada bekend. In alle gevallen was omeprazol voorgeschreven maar de pillen bleken besmet te zijn met minoxidil, dat de haargroei bevordert. Vermoedelijk raakte het medicijn al besmet bij een distributeur in India en kwam het zo bij minstens 23 apotheken in het zuiden van Spanje terecht. Het farmaceutisch bedrijf dat in de fout is gegaan is voorlopig gesloten en de betreffende geneesmiddelen zijn uit de markt gehaald.

“Mijn zoontje was zes maanden oud toen hij opeens ‘volwassen wenkbrauwen’ kreeg”, zei een moeder tegen Spaanse media. “Opeens zaten zijn voorhoofd, wangen, armen, benen en handen onder de haren”, meldt een andere geschrokken moeder. De baby’s lijden allemaal aan de zeldzame aandoening Hypertrichosis, beter gekend als het ‘weerwolfsyndroom’.

O.C., una de los 17 bebés con el falso síndrome del hombre lobo por el omeprazol indio https://t.co/wrVCWAM2rS — EL MUNDO (@elmundoes) August 27, 2019

Aemps stelt de ouders gerust. De haargroei van de baby’s zal vanzelf afnemen zodra ze andere medicatie innemen.