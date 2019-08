Ongeziene veiligheidsmaatregelen voor concert Ariana Grande in Antwerpen

Aan het Sportpaleis Antwerpen staan al urenlang honderden fans te wachten om als eersten binnen te mogen voor het concert van Ariana Grande. De hele tour van de Amerikaanse zangeres gaat gepaard met uiterst strenge veiligheidsmaatregelen. Twee jaar geleden vond er tijdens een concert van de popster in Manchester een aanslag plaats.

Het meest opmerkelijke veiligheidsvoorschrift voor de bezoekers is dat ze alleen (kleine) doorzichtige tassen mee naar binnen mogen nemen.







Grande cancelde in 2017 haar tournee en dus ook haar passage in het Sportpaleis na de tragische gebeurtenissen in Manchester. Nu ze weer op de baan is, laat haar entourage duidelijk niets aan het toeval over. Bezoekers mogen alleen binnen met een tas van maximaal 30x15x30 centimeter die volledig doorschijnend is. Wie dat niet heeft, kan zijn spullen achterlaten in een locker en/of overladen in een zakje dat ter plaatse te koop wordt aangeboden.

In de VS al langer gebruikelijk

Het zou de eerste keer zijn dat het Sportpaleis een dergelijke maatregel moet nemen. In de VS is een “clear bag policy” al jaren ingeburgerd bij grote evenementen.

Het Sportpaleis vraagt bezoekers ook om tijdig naar de zaal af te zakken. De maatregel zou er in theorie wel voor moeten zorgen dat het daaropvolgende fouilleren en controleren van de zakken sneller verloopt.