Gen bepaalt hoe weinig slaap je nodig hebt

Heb je je weleens afgevraagd hoe het komt dat jij minimum acht uur onder de lakens moet liggen, terwijl je partner al na vijf uur volledig functioneel is? Wij in elk geval wel. Mensen die weinig slaap nodig hebben, halen zoveel meer uit hun dag. We hebben dan ook al geprobeerd om ons lichaam te laten ‘wennen’ aan minder slaapuren, maar volgens een nieuw onderzoek zal die techniek niet baten.

Het leven is niet makkelijk als je minimum acht uur slaap per nacht nodig hebt. Moet je om 7 uur opstaan om naar je werk te vertrekken, dan betekent dat dat je ten laatste om 23 uur in slaap moet vallen. Van gezellige avonden op café met vrienden of laatavondvoorstellingen in de bioscoop kan op een weekdag dus geen sprake zijn. Krijg je tegen beter weten in toch eens minder slaap, dan moet je dat de volgende dag bekopen. Al die miserie heb je volgens een nieuw onderzoek te danken aan de afwezigheid van een gen.

ADRB1







Wetenschappers van de University of California verzamelden 50 families die minder dan 6,5 uur slaap per nacht nodig hebben om te functioneren. Door de genen van die testpersonen te analyseren, kwamen ze tot de conclusie dat die kortslapers allemaal over een bepaald gen beschikten: ADRB1. De familieleden die dit gen niet bezaten, hadden dan ook meer uren slaap nodig.

De interesse van de onderzoekers was gewekt en door middel van genmutatie waren ze in staat om het gen bij muizen te introduceren. Wat bleek? De diertjes met ADRB1 sliepen maar liefst 55 minuten minder dan hun soortgenoten zonder het gen. Daarmee was het bewijs geleverd dat dit gen verantwoordelijk is voor het afwijkend slaapgedrag. Verder onderzoek is nodig om te kijken wat wetenschappers met deze informatie kunnen doen, maar het is alleszins goed om weten dat je lichaam dus niet gewoon kan ‘wennen’ aan uren minder slaap.