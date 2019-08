Dit taartje kan je leven redden

Waarom rijden we heel voorzichtig als we eten naast ons hebben staan, maar nemen we risico’s als we passagiers vervoeren? Uit onderzoek blijkt dat 87% van alle Belgische autobestuurders die voedsel op de passagierszetel vervoert, voorzichtiger rijdt. Daarom lanceren Responsible Young Drivers Vlaanderen vzw en Renault Belux de ‘Safety Cake’: een taartje dat speciaal is ontworpen om automobilisten te confronteren met hun rijgedrag.

Passen automobilisten hun rijgedrag aan als ze eten vervoeren op de passagierszetel? Zoals bijvoorbeeld een pizza, meeneemchinees of een taart? Een enquête door iVOX zegt van wel. Uit hun onderzoek blijkt dat als Belgische autobestuurders met voedsel op de passagierzetel rijden, 87% van hen voorzichtiger rijdt.







Daarom ontwikkelden Responsible Young Drivers Vlaanderen en Renault België-Luxemburg samen de Safety Cake. Een fragiel gebakje dat onmiddellijk impact heeft op het rijgedrag van de automobilist. Liesje De Rijcke, coördinatrice van Responsible Young Drivers Vlaanderen verklaart: “Het is toch vreemd dat we ineens voorzichtiger gaan rijden als we zoiets als een taart vervoeren. Met de Safety Cake kunnen we op een heel herkenbare manier een krachtige boodschap sturen. Hopelijk staat iedereen zo nog eens stil bij zijn eigen rijgedrag.”

#TreatYourFriendsLikeACake

De gedachte achter de campagne is simpel: als we voorzichtiger zijn als we een we een taart vervoeren, kunnen we dat ook wanneer we passagiers meenemen. Met de hashtag #TreatYourFriendsLikeACake, nodigen Responsible Young Drivers Vlaanderen en Renault dan ook alle autobestuurders uit om evenveel zorg te dragen voor hun vrienden als voor een taartje.

“Met de Safety Cake willen we de verkeersveiligheid op een originele en positieve manier naar voor brengen. Wij willen niet moraliseren of met de vinger wijzen. Met een positieve boodschap hopen we de automobilist eraan te herinneren dat een passagier even fragiel is als een taartje”, vertelt De Rijcke.

Dankzij de technologie zijn onze wagens veiliger dan ooit. Toch zijn de meeste verkeersongevallen nog steeds te wijten aan menselijke fouten. Karl Schuybroek, Communication Director bij Renault Belux, is zich daarvan bewust en steunt daarom deze actie. “We hechten veel belang aan de veiligheid van onze wagens. Maar zelfs met de veiligste auto, kan er altijd iets gebeuren dat onze aandacht afleidt en een ongeval veroorzaakt. Daarom is sensibiliseren rond het rijgedrag zo belangrijk. Door mensen bewust te maken, zonder te moraliseren, dat veilig rijgedrag iets is dat ons allemaal aanbelangt. En dat lukt alleen met een duidelijke boodschap die blijft hangen en een directe impact heeft op ons rijgedrag.”