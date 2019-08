DIT antwoordt Pommeline op de vraag of het ooit nog goedkomt met Fabrizio

‘Temptation’-verleidster Pommeline heeft op Instagram in haar hart laten kijken over de breuk met Fabrizio.

Eind juli kondigden Pommeline en Fabrizio aan dat ze geen koppel meer zijn. Zijn avontuurtjes met Julia in ‘Temptation Island VIPS’ liggen wellicht aan de basis van de breuk.

Op Instagram liet Pommeline weten hoe ze met die situatie is omgegaan. Zo vroeg iemand of ze intussen over het verdriet heen is. “Als je geen andere keuze hebt, gaat dat snel! Ik heb het de eerste maand heel zwaar gehad, maar heb raar maar waar veel aan mijn hond gehad. Zonder Maurice was het veel zwaarder geweest, denk ik”, schrijft ze.

De twee mogen dan wel uit elkaar zijn, ze werken nog steeds samen in hun tattooshop. Daardoor zien ze elkaar nog regelmatig. “Ik kan niet zeggen dat we ‘vrienden’ zijn, maar we proberen wel voor de komende tijd die ik hier nog ben, normaal met elkaar om te gaan”, klinkt het.

Mooie en intense relatie

Op de vraag of de 25-jarige blondine zich ooit nog terug samen ziet met Fabrizio, is ze klaar en duidelijk. “Nee, zeker niet. We hebben een mooie en intense relatie beleefd. Ik hield zielsveel van hem, maar het is beter zo. We weten allebei dat het nooit meer zou werken tussen ons. Ik ben na een lange tijd terug mezelf en het gaat prima met me zo”, vertelt ze.

Pommeline heeft destijds een tatoeage van Fabrizio op haar been laten zetten. “En die staat er nog steeds. Voorlopig heb ik er nog niets aan gedaan. Ik ben nog aan het twijfelen wat ik ermee moet doen. Het stoort me niet echt momenteel”, klinkt het.