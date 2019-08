Dankzij dit hotel is ruzie over het decor verleden tijd

Jij en je partner kunnen wel een weekendje weg gebruiken en besluiten dus om een hotel te boeken. Leuk, maar de pret is al snel voorbij wanneer jullie moeten beslissen over de kamer. De een wil het liever maximalistisch, de ander liever klassiek. Probleem. Maar een hotel in Londen komt nu met een optie die iedereen weet te plezieren.

Een hotelovernachting is vaak bedoeld als een cadeautje voor jezelf en de prijs is dan ook navenant. Jammer dus als jij en je partner zodanig van smaak verschillen dat jullie geen goed compromis kunnen vinden. Hotel The Curtain in Londen ging daarom een samenwerking aan met twee designers en bedacht zo de ideale oplossing.

Een kamer die volledig in twee is verdeeld, het klinkt raar en zo ziet het er ook uit. Toch kan je de creatie, die de naam ‘So Extra So Chic’ kreeg, vanaf 30 september boeken. Voor het ontwerp werkte The Curtain samen met twee beroemde designers. Johnny Wujek, het brein achter heel wat excentrieke outfits van Katy Perry, verzorgde de ene helft van de kamer: ‘So Extra’. Die wordt gekenmerkt door een overvloed aan gouden accessoires, bloemenbehang en planten. Styliste Kaitlyn Ham nam de ‘So Chic’-helft voor haar rekening. Die is minimalistisch van uitstraling, met ingetogen tinten en luxueus aanvoelende texturen. Perfect voor koppels die weleens van mening durven verschillen.

De kamer is beschikbaar vanaf 30 september vanaf 275 euro per nacht. De interesse is groot, dus snel boeken is de boodschap.