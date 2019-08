Teuns: “Dit was vooraf het plan, maar dubbel was nog mooier geweest”

Dylan Teuns is de nieuwe leider in de Vuelta. “Hier ben ik uiteraard heel blij mee,” reageerde Teuns in het flashinterview. “Maar ik had ook wel graag gewonnen. De dubbel was nog mooier geweest.” “Gisteren was ik teleurgesteld omdat ik niet in de vlucht zat”, aldus de Limburger. “Ik had de voorbije dagen geprobeerd om zo weinig mogelijk tijd te verliezen, dat was mijn plan en dat is me gelukt.”

“Al voor de Vuelta was het mijn doel om die leiderstrui te proberen pakken, niet alleen vanmorgen bij de start”, zei hij bij z’n team Bahrein-Merida. “In de Tour was ik er eens dicht bij en toen begon het me te dagen: misschien is het wel mogelijk in de Vuelta en daarom ging ik er voluit voor. Vandaag schoof ik dan wel mee in de vlucht, ik wist dat die slotklim op mijn maat was. Ik heb op vier kilometer versneld en gaf vol gas, in de hoop dat niemand in het wiel zou blijven. Maar die Herrada kon wel volgen, maar wilde niet op kop rijden en dat kost me de ritzege. Ik kon niet meer versnellen op het eind, had die punch niet meer. Ik heb alles gegeven uiteindelijk voor dat rood en dat is een mooie prijs, want ik droeg nog nooit eerder de leiderstrui in een grote ronde. Ik hoop hem nu zo lang mogelijk te houden.”







In het klassement telt Teuns 38 seconden voorsprong op David De Da Cruz, López volgt op precies een minuut.

bron: Belga