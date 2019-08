“Sterk spelen in eigen stadion wordt belangrijk”

Racing Genk heeft met Liverpool en Napoli twee toppers geloot voor de groepsfase van de Champions League. Met RB Salzburg moet Genk de strijd voor de derde plaats kunnen aangaan. “In 2002 behaalde Genk thuis toch ooit een gelijkspel tegen Real Madrid”, herinnerde Joakim Maehle na de loting. “Het is dus mogelijk punten te halen tegen toppers.” “Ik ben heel enthousiast en blij met deze loting, maar ook met de ervaring en de wedstrijden van de Champions League. Je speelt tegen de beste spelers in de wereld. En met Liverpool spelen we zelfs tegen het beste team in de wereld”, reageerde Maehle. “We mogen ook Salzburg niet onderschatten, want het is een heel goed team. Maar met hen moeten we wellicht kunnen wedijveren.”

Volgens Maehle is het niet onmogelijk voor Genk om punten te pakken tegen titelverdediger Liverpool en de Italiaanse vicekampioen Napoli. “Alles kan gebeuren. Als we in eigen stadion sterk spelen, kan alles. In 2002 behaalde Genk thuis toch ook een gelijkspel tegen Real Madrid”, stelde Maehle.







Ook de Deen maakt zijn debuut op het kampioenenbal, op voorwaarde dat hij deze transferperiode niet meer vertrekt. “Champions League is waarom je voetballer wordt. Het is een ‘big deal’ voor mij om met Genk Champions League te spelen”, besloot Maehle.

bron: Belga