“Ook Salzburg wordt geen makkelijke tegenstander”

Landskampioen Racing Genk treft in de groepsfase van de Champions League Liverpool, Napoli en RB Salzburg. Middenvelder Bryan Heynen is op zijn hoede voor de Oostenrijkers. “Ook Salzburg is geen makkelijke tegenstander”, waarschuwde Heynen. Toen groep F al met Barcelona, Dortmund en Inter gevuld was, steeg de temperatuur toch even in de Luminus Arena, zeker toen het signaal voor de loting ook wegviel. Uiteindelijk kreeg Genk in groep E drie andere tegenstanders, maar de Limburgse club mag zich opmaken voor topaffiches tegen Liverpool en Napoli.

“Het is een mooie loting. Op voorhand dacht ik aan groep F, dat begon interessant te worden met die drie ploegen”, reageerde Heynen. “Maar ik ben ook blij met Liverpool – ze hebben een heel mooi stadion – en Napoli en Salzburg zijn leuke ploegen. Ook Salzburg is zeker geen makkelijke tegenstander.”







Heynen kijkt ernaar uit om tegen de Belgen Divock Origi en Dries Mertens te spelen. “Dat is leuk, en het zal voor hen ook leuk zijn om tegen een Belgische club te spelen”, aldus Heynen, die zijn debuut in de Champions League maakt. “Het is de eerste keer, want de vorige keer dat Genk de Champions League haalde, was ik 15 jaar, denk ik. We moeten proberen om mooie resultaten te halen.”

bron: Belga