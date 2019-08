Fred Vanderbiest: “Gezwicht voor de vier magische letters: RWDM”

Na lang aarzelen heeft Frederik Vanderbiest dan toch beslist KV Mechelen te verlaten en hoofdcoach te worden bij de ambitieuze amateurclub RWDM. “Ik heb heel lang getwijfeld, maar ik ben gezwicht voor de adrenaline en de emoties bij het zien van die vier magische letters: RWDM”, zei Vanderbiest op zijn persvoorstelling in Molenbeek. Met RWDM vindt Vanderbiest een oude liefde terug. De voormalige middenvelder doorliep er de jeugdreeksen en maakte er zijn profdebuut, maar nam in 2004 afscheid van het Edmond Machtensstadion. “En nu neemt deze ‘Brussel Boy’ de touwtjes in handen. Ik ben blij om thuis te zijn”, aldus Vanderbiest. “Het was een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven. Bij KV Mechelen heb ik twee schitterende seizoenen beleefd. Met bekerwinst en promotie, het fantastisch publiek en een gloednieuw stadion. Ik zat er goed.”

“Mijn oude liefde (RWDM) had ik al een keer of twee weggeduwd. Ik heb hier veel meegemaakt: twee degradaties, de laatste winst tegen Anderlecht en de bomvolle stadions. Ik stond in de ploeg toen we voor het laatst naar eerste klasse promoveerden. Rood-wit-zwart zit in mijn aders en dus heb ik de sprong gewaagd. Wat het moeilijk maakte, is dat KV Mechelen een fantastische club is. Ook daar zit veel passie bij de supporters, zoals hier bij RWDM. Maar ik ben gezwicht voor die vier magische letters.”







Veel voorbereidingstijd krijgt Vanderbiest niet met zijn nieuwe kern, want over twee dagen wacht al de eerste competitiewedstrijd tegen Dender. “Maar ik heb al een ploeg in mijn hoofd. We gaan de weinige tijd die we hebben gebruiken om iets neer te zetten. Onze korte voorbereiding is geen excuus en als we falen, neem ik de verantwoordelijkheid op mij. Bij RWDM is er altijd druk, maar we moeten de voeten op de grond houden. Al blijft het doel om de eindronde te halen”, aldus “Fredje”. “De ambities, emoties en mijn geloof in het project maken dat ik overstag ben gegaan. Ik arriveer hier geen moment te vroeg.”

bron: Belga