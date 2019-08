Europa League – Antwerp strandt op zucht van groepsfase na nederlaag tegen AZ

Antwerp heeft zich donderdagavond in het Koning Boudewijnstadion niet kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. In de terugwedstrijd van de Play-offronde verloor The Great Old met 1-4 na verlengingen van het Nederlandse AZ, de heenwedstrijd was vorige week in Enschede op een 1-1 gelijkspel geëindigd en dat was in Brussel ook de stand na negentig minuten. Antwerp kwam in de tweede helft na de eerdere uitsluiting van Dieumerci Mbokani (35.) na twee totaal overbodige gele kaarten met een man minder verdiend op voorsprong, via een kopbal van Didier Lamkel Zé (73.). Een minuut later mocht echter ook de Ivoriaan de kleedkamer opzoeken na een tweede keer geel, waardoor The Great Old nog een kwartier met negen tegen elf voort moest.

Antwerp leek stand te houden totdat Calvin Stengs in de laatste minuut van de reguliere speeltijd toch het gaatje vond voor AZ: 1-1 en verlengingen. Daarin maakten de Nederlanders het koud en snel af via invaller Ferdy Druijf (96.) en een elfmeter van aanvoerder Teun Koopmeiners (102.). Albert Gudmundsson (113.) maakte er zelfs nog 1-4 van en toen kookten de potjes helemaal over, zowel op als naast het veld, en in het slot moest de wedstrijd nog een tijdlang stilgelegd worden nadat de harde kern van de Antwerpenaren het veld dreigde te bestormen.

bron: Belga