EK volley (v) – Tigers zakken na Poolse zege tegen Italië naar 3e plaats en treffen Rusland in 1/8 finales

De Belgische volleyvrouwen sluiten de groepsfase van het EK af op de derde plaats. Polen klopte donderdag Italië met 3-2 en wipt zo over de Yellow Tigers (FIVB 19) naar de tweede plaats in groep B. In de achtste finales wacht Rusland (FIVB 5). De Tigers openden het EK met twee vlotte 3-0 zeges tegen Oekraïne (FIVB 52) en Slovenië (FIVB 39). Nadien moesten ze met 3-0 hun meerdere erkennen in het sterke Italië (FIVB 8), waarna ze dinsdag weer aanknoopten met de zege (3-1) tegen Portugal (FIVB 52). Woensdag volgde dan een knappe 3-2 winst tegen thuisland Polen (FIVB 26).

Italië (13 ptn) wint de groep voor Polen (12 ptn) en België (11 ptn). Slovenië (5 ptn), Oekraïne (4 ptn) en Potugal (0 ptn) sluiten de rij. De top vier van de poule bereikte de achtste finales. Daarin moeten de Belgen aan de bak tegen Rusland, dat in groep D tweede werd achter Duitsland.

bron: Belga