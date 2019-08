Dorian – Trump zegt reis naar Polen af wegens Dorian

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn reis naar Polen geannuleerd met het oog op de komst van orkaan Dorian. Vicepresident Mike Pence zal in zijn plaats deelnemen aan de herdenkingsplechtigheden naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Polen, op 1 september 1939. Dat heeft de president donderdag gezegd. Hij deelde zijn beslissing ook telefonisch mee aan de Poolse president Andrzej Duda. Trump had eigenlijk zondag in Warschau moeten landen.

Orkaan Dorian kreeg woensdag de status van orkaan toebedeeld en wint momenteel over de Atlantische Oceaan nog aan kracht. Het natuurgeweld bereikt vermoedelijk zondag of maandag de zuidoostkust van de Verenigde Staten. Meteorologen voorspellen dat Dorian aan land zal gaan als een zeer krachtige orkaan.

bron: Belga