Diamond League Zürich – Warholm verbetert Europees record op 400m horden en benadert zelfs wereldrecord

Karsten Warholm is donderdag de grote ster geworden van de eerste finale van de Diamond League atletiek in Zürich. De Noor deed op de 400 meter horden twee tienden van zijn eigen Europees record af en won in 46.92, de tweede tijd ooit gelopen. Het tweede deel van de grote seizoensfinale volgt op vrijdag 6 september met de Memorial Van Damme in Brussel. Voor het eerst gingen op de 400 meter horden twee atleten in één en dezelfde wedstrijd onder de 47 seconden, want ook de Amerikaan Rai Benjamin was met 46.98 pijlsnel. De tijd van Warholm was behalve een Europees record ook een meetingrecord, Diamond Leaguerecord en beste wereldjaarprestatie. Het wereldrecord van de Amerikaan Kevin Young staat op 46.78. In de beloftereeks van de 400 meter horden werd onze landgenoot Dylan Owusu vijfde in 51.27.

Een andere uitblinker werd Shaunae Miller-Uibo op de 200 meter bij de vrouwen. De sprintster uit de Bahama’s snelde ondanks tegenwind naar 21.74, een Diamond Leaguerecord en beste wereldjaarprestatie. Opvallend: ze loopt op het WK atletiek in Doha de 400 meter, de tegenstand op de 200m kan opgelucht ademhalen. Eenzelfde verhaal gaat op voor de Amerikaan Noah Lyles bij de mannen. Hij won de 100 meter in 9.98, maar loopt in Doha alleen de 200 meter.

Ook de Cubaan Juan Miguel Echevarria mocht zich tot de uitblinkers rekenen in het verspringen. Hij liet 8m65 optekenen, een Diamond Leaguerecord en beste wereldjaarprestatie. Een meetingrecord en beste wereldjaarprestatie was er tot slot ook voor de Chinese Lijiao Gong in het kogelstoten, die tot 20m31 kwam.

De winnaar van iedere finale in Zürich kreeg, net als op de Memorial Van Damme volgende week, 50.000 dollar.

