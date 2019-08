Dertig tot 99 procent van permafrost smelt tegen 2100 volgens VN-rapport

Bij het huidige ritme van de klimaatopwarming zal 30 tot 99 procent van de permafrost boven het aardoppervlak tegen 2100 smelten, zo staat in een rapport van de Verenigde Naties dat het Franse persbureau AFP exclusief in handen kreeg. Door de smelting zullen enorme hoeveelheden koolstofdioxide en methaan vrijkomen in de lucht. De stijging van de zeespiegel van de oceanen kan volgens het rapport tot 280 miljoen ontheemden leiden in het optimistische scenario van een temperatuurstijging van 2 graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Met de toename van de frequentie van cyclonen kunnen talrijke agglomeraties vanaf 2050 elk jaar door overstromingen getroffen worden, voegt het klimaatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) eraan toe in het rapport.

Bron: Belga