Australiër krijgt drie jaar cel voor dealen op Tomorrowland

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 28-jarige Australiër veroordeeld tot drie jaar cel en 8.000 euro boete, omdat hij deze zomer drugs gedeald had op het dancefestival Tomorrowland in Boom.

Dario B. was tijdens het tweede festivalweekend tegen de lamp gelopen. De politie had op 25 juli gezien hoe hij op de camping een zakje aan een festivalganger gaf en er geld voor in de plaats kreeg. Bij controle bleken er in het zakje vijf xtc-pillen te zitten.

De politie controleerde de tent van de Australiër en trof er een breed gamma aan verdovende middelen aan: 26 xtc-pillen, 13 dosissen lsd, 48 gram ketamine, 17 gram cocaïne en 27 gram hasj. De drugs werden in beslag genomen, alsook een geldsom van 9.120 euro.







Dario B. gaf toe dat het om de opbrengst van zijn drugshandel ging. Hij bekende dat hij tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland ook al had gedeald. Hij hoopte snel wat geld te verdienen, maar had daar nu veel spijt van.

Zijn advocaat had om een straf met uitstel gevraagd, maar de rechtbank vond een effectieve straf voor Dario B. noodzakelijk “om hem bewust te maken van de ernst van de feiten”. De rechtbank verklaarde ook de 9.120 euro verbeurd.

bron: Belga