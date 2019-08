Ackermann snelt naar zege in eerste rit Ronde van Duitsland

De openingsrit in de Ronde van Duitsland is gewonnen door Pascal Ackermann. De Duitser van Bora-hansgrohe toonde zich na 167 km van Hannover naar Halberstadt de snelste in de sprint voor de Noor Alexander Kristoff (UAE) en zijn ploegmaat Simone Consonni. Jasper Stuyven is eerste Belg op een vijfde plaats. Ackermann is meteen ook de eerste leider van de vierdaagse rittenkoers. De vroege vlucht kwam op naam van vier dapperen: Julien Bernard, Nikodemus Holler, Joshua Huppertz en Igor Boev. Maximaal gunde het peloton hen vier minuten bonus. De sprintersploegen -Bora voor Ackermann, Lotto voor Caleb Ewan en UAE Team Emirates voor Kristoff- controleerden in deze etappe die op papier was weggelegd voor de snelle jongens.

Op 30 km van het einde werd het peloton even opgeschrikt door een grote valpartij, met zo’n 10 renners tegen de grond, maar iedereen zette zijn tocht voort. Met Bernard werd de laatste vluchter opgeraapt op 12 km van het einde, net daarvoor gingen Kasper Asgreen (1) en Tom-Jelte Slagter (2) nog even op zoek naar bonificatieseconden voor het klassement.







Na de hergroepering toonde Remco Evenepoel even dat hij in het peloton zat, ook andere renners waagden nog hun kans, zoals Marc Hirschi en Diego Ulissi. Maar tegen Bora-hansgrohe bleek niemand opgewassen en een sprint zou volgen. Ackermann pakte de zege, zijn negende bloemenruiker al dit seizoen.

bron: Belga