YouPorn biedt gemeente Dildo gratis advertentieruimte aan op zijn site

Sinds het Canadese Dildo in de publieke belangstelling kwam na een grap van talkshowpresentator Jimmy Kimmel, die eerder deze maand een campagne had opgestart om burgemeester te worden van het dorp, doet de erotiekindustrie er alles aan om munt te slaan uit de plotse populariteit van de gemeente. Pornosite YouPorn geeft in een open brief 100.000 dollar aan advertentieruimte cadeau aan Dildo om “het toerisme naar het dorp te boosten”.

Uiteraard is de actie van YouPorn een doorzichtige promostunt. De open brief werd geschreven door Charlie Hughes, vice-voorzitter van de pornosite, en feliciteert het dorp met de plotse populariteitsboost. Volgens de brief wil YouPorn de economie van het dorp stimuleren door gratis advertentieruimte aan te bieden op zijn site, die naar eigen zeggen “20 miljoen homepageviews haalt per dag”.







Het dorp kwam de voorbije weken volop in de kijker te staan door de grap van talkshowpresentator Jimmy Kimmel, en die aandacht trekt allerhande bedrijven uit de erotiekindustrie aan.

Petitie

De inwoners van Dildo, in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador, zijn alleszins niet opgezet met de neveneffecten van die populariteit. Zo gaat een petitie rond om het eroticabedrijf Our Pleasure te verbieden foto’s van zijn seksspeeltjes te nemen op het grondgebied van de gemeente. “We vinden het ongepast”, aldus een lid van de lokale bestuursraad. “Veel inwoners zijn er niet over te spreken. Dat bedrijf is te ver gegaan. Dit is niet waar ons dorp voor staat.”