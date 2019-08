VIDEO. Julie Vermeire ziet af in ‘Dancing with the Stars’: “Ik heb het écht onderschat”

Julie Vermeire, dochter van Jacques, heeft intussen twee weken gerepeteerd voor ‘Dancing with the Stars’. Hoewel ze vroeger gedanst heeft, is het toch zwaarder dan verwacht.

In het najaar kunnen we genieten van het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’. Ook Julie Vermeire zal de revue passeren in het VIER-programma.







De 20-jarige dochter van Jacques Vermeire heeft intussen twee weken gerepeteerd, en dat begint te wegen. “Ik dacht dat het makkelijk ging gaan. Ik heb het echt wel onderschat. Ik heb vroeger gedanst, dus ik dacht dat het wel zou gaan. Maar wat ik de voorbij twee weken al heb gedaan, is immens”, vertelt ze.

Dansen op hakken

De knappe blondine is het niet gewend om op hakken te lopen, laat staan te dansen. Toch wordt dat van haar verwacht in de danswedstrijd. “Ik draag normaal altijd sneakers, maar nu moet ik hakken dragen. Dat is vreselijk. Ik ben echt een lompe, laat staan op sneakers, en dan moet ik nog eens op hakken dansen. Dat wordt echt een uitdaging”, klinkt het.