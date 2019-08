VIDEO. Jean-Marie Pfaff gaat de schlagertoer op met ‘Rucki zucki’

Jean-Marie Pfaff heeft zich nog eens aan een hitje gewaagd. Samen met de Nederlandse muzikant Johan Veugelers lanceerde hij vandaag de single ‘Rucki zucki’ met bijhorende videoclip. Voor die gelegenheid hees de ex-doelman zich in een Duitse lederhosen.

‘Rucki zucki’ is een cover van de Duitse charmezanger Ernst Neger uit 1972. Pfaff en Veugelers zullen hun hit voor het eerst livbe brengen op de Oktoberfeesten in Wieze, een evenement waarvan de keeper ambassadeur is. De videoclip verraadt alvast de act die je dan mag verwachten. Pfaff amuseert zich met kannen bier, gekleed in de traditionele lederhosen.







Deze single is trouwens niet de eerste van de sympathieke voetballer. In 1983 lanceerde Pfaff al ‘Jean-Marie’, waarmee hij op de negende plaats in de Vlaamse hitlijsten belandde. Een jaar later volgde het Duitse duet met Fenna, ‘Wir Zwei’, waarvoor Pafaff zelfs een gouden plaat kreeg in Duitsland. die plaat schonk hij aan paus Johannes Paususb II. In 2004 maakte Jean-Marie zijn comeback met de rest van de familie Pfaff, met ‘Alle dagen Kerstmis’.

“Al miserie genoeg”

De doelman staat graag achter de microfoon, maar het is niet zijn ambitie om het Sportpaleis te vullen. “Ik weet dat ik geen professionele zanger ben, maar ik maak graag ambiance”, zegt Pfaff. “De mensen moeten zich eens wat vaker amuseren, want er is al miserie genoeg. Het zou fantastisch zijn als we heel de Oktoberhallen mee kunnen laten zingen én het bijhorende dansje van Rucki zucki laten doen. Of we er ook mee tot bij de paus zullen raken, durf ik niet te voorspellen. Maar alles kan, hé.”