De 14-jarige Antwerpenaar Arne Van Der Linden is met een Instagramfilmpje viraal gegaan. Woensdag was hij met enkele vrienden een potje voetbal aan het spelen toen hij de bal per ongeluk over de goal en over een hek trapte. Vervolgens verdween de bal in het raam van een voorbijrijdende auto. Op zijn Instagramaccount schreef Arne bij het filmpje: ‘ONE IN A MILLION’.