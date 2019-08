‘Temptation’-Rosanna gedegouteerd door hitsige mannen: “Ik wil tussen je benen kruipen”

Rosanna Voorwald heeft enkele berichten van bronstige heren gedeeld op haar Instagram. Ze is dergelijke boodschappen meer dan beu, zeker nu ze verloofd is met Niels.

In 2017 namen Rosanna Voorwald (27) en Niels van der Zanden (29) voor het eerst deel aan ‘Temptation Island’. Het Nederlandse koppel kraakte, want Niels liet zich inpakken door verleidster Parastoo, en Rosanna bezweek voor de spierwitte tanden van verleider Alex.







Toch kwam het nadien weer goed met hen, in die mate dat ze de verleiding alweer opzochten in ‘Temptation Island Vips’. Helaas liep het ook daar mis. Niels kreeg kriebeltjes in zijn sixpack voor verleidster Fabiola, en dus zette Rosanna haar tanden opnieuw in Alex. Hun liefde overwon echter opnieuw. Meer nog: vorige zomer kwam het tot een verloving.

Samen naar het buitenland

Toch wagen nog steeds heel wat heren hun kans bij Rosanna. Ze plaatste enkele inboxberichten van hitsige mannen die haar in bed proberen te krijgen. “Wat een heerlijk lichaam, Rosanna. Ik zou zo graag tussen je benen willen kruipen” en “Mag ik je meenemen naar het buitenland? Niels hoeft niets te weten. Je verdient meer aandacht, schat”, klinkt het onder meer.

Geen schijn van kans

Rosanna heeft het gehad met dergelijke types, dus diende ze hen klaar en duidelijk van antwoord. “Zelfs al was ik single, dan nog maakte je geen schijn van kans, sukkel” en “Ik ben verdorie verloofd. Waar is je respect?”, schrijft ze onder meer.

Met een foto van Niels maakt ze duidelijk dat er maar één man in haar leven is. “Sorry, mannen, hier kunnen jullie niet tegenop”, knipoogt ze erbij.