Santa Montefiore en M.J. Arlidge opnieuw naar Antwerpse Boekenbeurs

De 83ste Antwerpse Boekenbeurs, van 29 oktober tot 3 november en van 6 november tot 11 november in Antwerp Expo, krijgt als thema ‘wereldhaven voor boeken’ vanwege het nieuwe structurele partnership met het Antwerpse Havenbedrijf (Port of Antwerp). Onder anderen Santa Montefiore, M.J. Arlidge (van de Helen Grace-detectivereeks), Bart Moeyaert, Joke van Leeuwen en Griet Op de Beeck komen langs voor een signeersessie of lezing.

Boek.be heeft donderdag het campagnebeeld van dit jaar gelanceerd. Illustratrice Ephameron ontwierp een beeld van een vrouw die wordt ondergedompeld in een zee met papieren bootjes gemaakt van boekpagina’s. Het beeld is een duidelijke verwijzing naar het thema en naar partner Port of Antwerp. De Boekenbeurs gaat naar aanleiding van die samenwerking, die binnenkort nog concreter zal worden gemaakt, trouwens ook “op verplaatsing” door in september al aanwezig te zijn op het festival Part of Antwerp op het Antwerpse Eilandje. Zo is er op 13 september een poetry slam en op 15 september een workshop met jeugdauteur Mathilda Masters en muzikant Robin Aerts.

Aandacht voor allerjongste lezertjes







De Boekenbeurs belooft ook dit jaar honderden exposanten, auteurs en illustratoren te laten opdraven voor signeersessies, workshops, debatten, lezingen, voorleesmomenten en mini-optredens. Daarbij zal er extra aandacht zijn voor de allerjongste lezertjes. Het volledige programma wordt in de loop van de komende weken en maanden verder onthuld.