Prins George wordt uitgelachen met balletlessen, maar krijgt steun uit onverwachte hoek

De Britse prins George gaat binnenkort weer naar school. Ouders William en Kate hebben niet zommaar een school uitgekozen voor de kleine George. Het prinsje is ingeschreven op de prestigieuze St. Thomas’s Battersea-school in Londen. Naast wiskunde en taallessen zal George er ook balletlessen volgen. Iets waar de 6-jarige prins heel erg naar uitkijkt, aldus prins William.

Een jongen die ballet danst kan helaas nog steeds op kritiek rekenen. Dat is voor prinsjes niet anders. De Amerikaanse presentatrice Lara Spencer moest flink lachen met een dansende George in haar talkshow ‘Good Morning America’. “We zullen zien hoe lang dat duurt, prins William”, voegde ze er nog gemeen aan toe.

#metutu







Gelukkig deelde de rest van de Amerikanen niet die mening en staken ze de Britse prins een hart onder de riem. Op Times Square verzamelden 300 balletdansers, mannen en vrouwen, om voor de studio’s van ‘Good Morning, America’ hun talent te tonen. Met spandoeken als ‘Jongens dansen ook’ en ‘Ik wou dat ik op 6-jarige leeftijd begonnen was’ bewezen de dansers dat ballet voor iedereen is weggelegd.

Op social media worden de video’s van de protestactie duchtig gedeeld onder de #metutu en #boysdancetoo.

Spencer heeft zich achteraf geëxcuseerd op Instagram: “Of het nu om ballet gaat of iets anders dat je wilt ontdekken, ik vind dat iedereen vrij is om zijn passie te beleven”, verklaarde de presentatrice. Ook in de talkshow gaf ze toe dat haar reactie “heel dom” was.

Bron: Flair