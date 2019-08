Parijs verwelkomt grootste urban farm van Europa

Stadstuinieren wordt steeds populairder. Volkstuintjes kennen een ware heropbloei en iedere zichzelf respecterende ecologische stedeling heeft op z’n minst wat kruiden op het balkon staan. Parijs gaat nu een stapje verder en verwelkomt in 2020 de grootste urban farm van Europa – op een dak.

Waarom gewoon doen als het ook zotjes kan? Dat moet Agripolis, de organisatie achter het initiatief, gedacht hebben. De ‘grootste urban farm van Europa’ is natuurlijk al een hele verdienste, maar het kan nog spectaculairder. Daarom zal de tuin gelegen zijn op het zes verdiepingen tellende gebouw van Paris Expo Porte de Versailles in het zuidwesten van de stad.

1.000 kilo per dag







De tuin zal niet alleen 14.000 vierkante meter groot zijn, maar bovendien zullen alle planten verticaal gekweekt worden om nog meer ruimte te creëren. Per dag zou de urban farm zo’n 1.000 kilo aan groenten en fruit moeten opleveren tijdens het hoogseizoen. Alle producten zullen ook nog eens volledig biologisch zijn. Alsof dat nog niet genoeg is, zullen Parijzenaren ook de mogelijkheid krijgen om een eigen kweekbak te huren waarmee ze zelf aan de slag kunnen. En zijn ze het tuinieren zat, dan kunnen ze terecht in de bar of het restaurant op de site. “Onze verse producten zullen gebruikt worden om de inwoners in het zuidwesten van Parijs van eten te voorzien – hetzij direct in de vorm van groenteboxen, hetzij via winkels, hotels en kantines. Daardoor kunnen we de ecologische voetafdruk zo veel mogelijk inperken. Ons doel is om een wereldwijd erkend model voor duurzame productie aan te reiken”, aldus Pascal Hardy van Agripolis aan The Guardian. De urban farm zal in de lente van 2020 de deuren openen.