Kinderloze Kate Ryan: “Je wordt daar toch nog altijd raar voor bekeken”

Zangeres Kate Ryan stapt volgend jaar op tram vier. Dat vindt ze niet erg, net zoals ze er geen spijt van heeft dat ze zelf geen kinderen heeft.

Kate Ryan telt 39 lentes, maar kinderen heeft ze (nog) niet. Eerder gaf ze aan dat ze voor haar 37ste graag mama zou worden, maar dat haalt ze niet meer. Toch is ze er niet rouwig om dat ze die stap niet gezet heeft. “Ik heb ooit gezegd: ‘voor mijn 37 jaar zou ik graag een kind hebben’. Ik ben 39 geworden nu, maar mijn vriend heeft een kind, een fantastische dochter van 8 jaar. Ik ben haar plusmoeder en dat is ook heel fascinerend. Ik vind dat er niets mis is met het feit om geen kinderen te hebben, maar je wordt toch nog steeds raar bekeken als je op je 39ste nog geen kind hebt. Het is goed zo voor mij zoals het is”, vertelt ze in het Radio 2-programma ‘Plage Préférée’.

Interessanter leven







De zangeres uit Tessenderlo, die ons land in 2006 vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival in Athene, kijkt niet op tegen tram vier, die in de verte aan komt stormen. “De 40 is in zicht, maar dat vind ik niet erg. Ik vind dat ik veel beter in het leven sta nú, dan vijf of zes jaar geleden. Ik vind het interessanter geworden. Ik ga die vier vieren. Ik hou van themafeestjes. Toen ik 30 werd, gaf ik een foute party, en dat wil ik opnieuw doen. Een beetje verkleed. Misschien in het thema van Woodstock. Ik ga wel een feestje geven”, klinkt het.

Hieronder kan je het volledige interview beluisteren: