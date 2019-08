Fan van ‘The OA’ in hongerstaking uit protest tegen stopzetting van de Netflix-serie

Een hevige fan van de Netflix-serie ‘The OA’ wil een nieuw seizoen van de reeks afdwingen door in hongerstaking te gaan. Eerder deze maand raakte bekend dat er geen derde seizoen van ‘The OA’ komt.

Brit Marling, medebedenker en ster van de sci-fi serie, maakte begin augustus bekend dat Netflix na amper twee seizoenen een punt zette achter ‘The OA’, en dat zonder sluitend einde van de serie. Al snel uitten ontgoochelde fans hun frustraties op sociale media. Op Twitter werd de hashtag #SaveTheOA in het leven geroepen om een derde seizoen te eisen.

Een van die ontgoochelde fans is de 35-jarige Emperial Young. Ze beweert dat ze sinds 16 augustus niets gegeten heeft uit protest tegen de stopzetting van de reeks. Ze neemt deel aan een protestactie vlakbij het hoofdkantoor van Netflix in Hollywood. “Entertainment is voedsel voor de menselijke ziel, en momenteel voelt het algoritme van Netflix dat niet aan”, legt ze uit aan entertainmentsite Insider. “Door niet te eten, breng ik de boodschap over dat deze serie belangrijker voedsel voor mij is dan écht eten.”

While it looks like I’m protesting a TV cancellation on the surface, I am protesting the capitalist forces that killed the show, general lack of societal support resources, and to raise awareness about properly teaching AI. The cancellation is a lens for these topics.

— E. T. Young (@emverse) 25 augustus 2019