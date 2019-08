BIZAR. Brit ziet Freddie Mercury verschijnen in… kotelet. Zie jij het ook?

Een Queen-superfan kon zijn ogen niet geloven toen hij Freddie Mercury zag verschijnen in zijn kotelet.

De Brit Derek Simms had het stukje vlees nog maar net in de pan gelegd, toen de rocklegende zich opeens aan de ingenieur openbaarde.

Grote honger







“Ik heb al heel veel verschillende dingen gekookt in mijn leven, maar nog nooit leek een gerecht van mij op een celebrity”, zegt Derek. “Ik heb mijn vrouw meteen bij me geroepen en zij zag ook onmiddellijk Freddie. We hebben er een minuutje naar gekeken en hebben dan de kotelet opgegeten. We hadden dan ook grote honger.”

Aangename verrassing

“Ik ben echt een superfan. Ik heb Freddie nooit in het echt mogen aanschouwen, dus dit was een aangename verrassing.”