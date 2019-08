Archeologen leggen massagraf met 227 kinderoffers bloot

In Peru hebben archeologen waarschijnlijk de resten van het grootste kinderoffer dat ooit plaatsvond blootgelegd. In een massagraf ontdekten ze het stoffelijk overschot van maar liefst 227 kinderen, die tussen de vier en veertien jaar oud waren op het moment van overlijden. Ze maakten deel uit van het Chimú-rijk en wetenschappers gaan ervan uit dat ze werden geofferd ten gevolge van het El Niño-fenomeen.

Tot nog toe lag het grootste massagraf met kinderoffers in Huanchaquito. Daar ontdekten archeologen de resten van 140 kinderen en 200 lama’s. De nieuwe ontdekking werd gedaan in Pampa la Cruz – zo’n 2 kilometer van Huanchaquito.

El Niño







Het Chimú-rijk was een van de machtige voorgangers van het Inca-rijk. Wetenschappers gaan ervan uit dat de kinderoffers zo’n 1.400 jaar geleden gebracht werden om El Niño een halt toe te roepen. Dat natuurverschijnsel vindt plaats wanneer de Grote Oceaan sterk opwarmt en heeft ook tegenwoordig nog desastreuze gevolgen in Peru en andere landen. De Chimú-priesters offerden de kinderen in een poging om de goden goedgezind te maken. Hoe de kinderen juist gedood werden, is voorlopig nog niet duidelijk. In een nabijgelegen graf vonden wetenschappers eerder de resten van 132 kinderen. Zij kwamen om het leven tijdens een grimmig ritueel waarbij hun hart werd uitgerukt.