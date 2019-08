Aantal jobstudenten in ons land stijgt opnieuw

Het aantal jobstudenten in ons land is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit statistieken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. De provincie Antwerpen is de koploper voor het aantal jobstudenten, gevolgd door Oost- en West-Vlaanderen.

Uit verschillende parameters blijkt dat studentenarbeid ook in 2018 verder is toegenomen. Zo is het aantal studenten met een studentenjob gestegen met 4%. Ook het aantal werkgevers dat een beroep deed op studenten is gestegen, met 5%. Vooral werkgevers in de groot- en detailhandel en de horeca rekenen op jobstudenten.







In totaal namen ongeveer 545.000 studenten een studentenjob op, tegenover zowat 523.000 in 2017. Daarvan is 53% vrouw. In ons land is in de provincie Antwerpen het grootste aantal jobstudenten aan het werk, zowat 18% van alle jobstudenten. Daarna volgen Oost- en West-Vlaanderen elkaar kort op met ongeveer 14%.

180 uren per jaar

De gemiddelde student werkte in 2018 ongeveer 180 uren, tegenover 171 het voorafgaande jaar. Daarmee verdienden de studenten zowat 2.100 euro. Studenten werken vaker en langer en verdienen daardoor dus ook meer. Ook werken ze vaker het hele jaar door. Van alle jobstudenten gaat 40% aan het werk via een uitzendkantoor.

De identieke tweeling Ilona en Laura Vandenbulcke zijn overigens door Unizo en HR-dienstverlener Liantis verkozen tot jobstudenten van het jaar. De tweeling werkt al zeven jaar lang in een museum over de Eerste Wereldoorlog nabij Ieper. Ze kregen een cheque ter waarde van 1.500 euro.