Zweedse klimaatactviste Greta Thunberg in New York aangekomen

De 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is woensdag na een oversteek van de Atlantische Oceaan per zeilboot in New York aangekomen. Twee weken geleden was de Zweedse vanuit het Britse Plymouth met de raceboot Malizia II naar New York vertrokken. Woensdag bereikte ze het Vrijheidsbeeld. Later op de dag zal ze aanmeren in de haven North Cove Marina in Manhattan. Zij zal de komende maanden aan de andere kant van de Atlantische Oceaan een reeks klimaatconferenties en -protesten bijwonen.

bron: Belga