Slachtoffer even in levensgevaar na tramongeval in Deurne

Het gebouw in Deurne waar dinsdagavond een ontspoorde tram tegen reed, moet van binnenuit worden gestut om het voorste deel van de tram veilig te kunnen verwijderen. Dat zegt De Lijn. In de loop van de nacht heeft zich volgens de politie ook nog een vijfde gewonde gemeld in het ziekenhuis, eveneens met lichte verwondingen. De toestand van een van de andere gewonde reizigers is tijdens de nacht bovendien verslechterd, de persoon in kwestie verkeerde zelfs even in levensgevaar. Een tram miste dinsdagavond om een nog onbekende oorzaak een bocht, ging volledig uit de sporen en belandde tegen een appartementsgebouw op de hoek van de Cruyslei en Boekenberglei. De ravage was enorm, vooral in de tandartsenpraktijk op het gelijkvloers van het getroffen gebouw. Ook de bovenleiding van de tramlijn raakte beschadigd. Op de tram vielen uiteindelijk vijf gewonden, waarvan twee er erg aan toe waren: de trambestuurder en een reiziger. De bewoners van het gebouw werden geëvacueerd omdat de stabiliteit ervan moest worden verzekerd.

Vanochtend zijn de achterste rijtuigen van de tram verwijderd en onder politiebegeleiding naar de stelplaats gevoerd. De voorste twee wagens zijn wel nog ter plaatse. Het gebouw zal eerst worden gestut, daarna zal een gespecialiseerde firma de tram verwijderen en pas dan zal met zekerheid kunnen worden gezegd of het gebouw voldoende stabiel is om de bewoners te laten terugkeren.







Intussen is ook het tramverkeer op lijnen 4 en 9 nog steeds onderbroken op de plaats van het ongeval. Er blijven tot nader order vervangbussen rijden. Vermoedelijk zal de hinder nog de hele dag aanslepen.

bron: Belga