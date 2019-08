De vorming van een nieuwe Italiaanse regering met de Vijfsterrenbeweging en de Democratische Partij (Partito Democratico, PD) is “geen wandeling in het park”, maar “een iets is alvast duidelijk: Salvini is geïsoleerd en verslagen”. Dat heeft PD-partijleider Nicola Zingaretti gezegd. Na een hapering in de coalitiegesprekken, die vast leken te lopen op de eis van de Vijfsterrenbeweging dat Giuseppe Conte mag aanblijven als premier, werden de onderhandelingen dinsdagmiddag hervat. Woensdag raakte dan bekend dat de PD Conte steunt als premier.

In een toespraak voor zijn partij trachtte PD-leider Zingaretti zijn leden warm te maken voor een regering met de Vijfsterrenbeweging. “Laten we een einde maken aan deze periode van haat, wrok, doortraptheid en egoïsme. Laten we opnieuw de veiligheid, de wettelijkheid en het welzijn van de mensen centraal stellen, zonder telkens weer zondebokken te zoeken.” De nieuwe Italiaanse regering, zei Zingaretti, “zal het imago van de Italiaanse politiek veranderen”.







De speech van de PD-leider kan gelden als een stevige vingerwijzing naar Matteo Salvini, de sterke man van de extreemrechtse Lega die het voorbije jaar vicepremier was en zich vooral met een hard asiel- en migratiebeleid in de kijker werkte. Nadat Salvini de stekker uit de regering had getrokken, startten de PD en de Vijfsterrenbeweging coalitiegesprekken op. Die “waren en blijven moeilijk” en zijn “geen wandeling in het park”, aldus Zingaretti, maar “een iets is alvast duidelijk: Salvini, de grootste protagonist en misschien ook het grootste gevaar (voor Italië), is geïsoleerd en verslagen”.

De hoop op een succesvolle regeringsvorming, zonder nieuwe verkiezingen, doet de prijs van Italiaanse overheidsobligaties verder de hoogte ingaan. Daardoor zakt de rente naar nieuwe laagterecords. Zo stond de tienjaarsrente op een bepaald moment op 0,985 procent en die op dertig jaar op iets meer dan 2 procent. De rente op overheidspapier met een looptijd van twee jaar, door de Financial Times omschreven als de obligaties die het meest geïmpacteerd worden door politieke ontwikkelingen, zakte verder naar -0,15 procent.

bron: Belga