Parlementsvoorzitter ziet in demarche Johnson een schending van de Grondwet

De Britse parlementsvoorzitter John Bercow reageert verontwaardigd op de door premier Boris Johnson aangekondigde sluiting van het parlement. Bercow heeft het over een “grondwettelijk schandaal”. Het staat voor hem als een paal boven water dat de demarche enkel tot doel heeft parlementsleden te beletten over de brexit te debatteren. Johnson kondigde eerder op de dag aan dat het parlementaire jaar zou worden onderbroken van halfweg september tot 14 oktober, wanneer de Queen een toespraak in het parlement zal houden. Hij ontkent dat het zijn bedoeling is tegenstanders van een brexit zonder akkoord met de EU te beletten nog initiatieven te nemen om die te voorkomen. Maar met een deadline op 31 oktober blijft er nadien slechts weinig tijd over.

“Het parlement sluiten zou een belediging inhouden van het democratisch proces en van de rechten van parlementsleden als verkozenen van het volk”, stelde Bercow nog.







bron: Belga