Niet tevreden over de bank, maar we laten wel ons geld staan

De vier grote klassieke banken scoren in een ­bevraging van Test-Aankoop het slechtst qua dienstverlening. Toch spelen ze maar weinig klanten kwijt omdat van bank veranderen te ingewikkeld is. De consumentenorganisatie roept daarom op om klanten hun rekeningnummer te laten behouden bij een overstap. Test-Aankoop bevroeg iets meer dan 8.000 mensen over hun tevredenheid over hun bank. In algemene termen geeft de Belg zijn bank iets meer dan 7 op 10, een score die in lijn ligt met eerdere enquêtes. Maar de consumentenorganisatie wijst nadrukkelijk op de slechtere scores van de vier grote klassieke banken in ons land. Zo scoren BNP Paribas Fortis, ING, Belfius en in iets minder mate KBC opmerkelijker slechter dan andere spelers.

Ondanks die ontevredenheid stappen weinig mensen over naar een andere bank. Volgens cijfers van Febelfin veranderden vorig jaar maar zo’n 70.000 Belgen van bank.







Test-Aankoop roept daarom de volgende regering op om werk te maken van een eenvoudigere procedure om van bank te veranderen, “waarbij je je rekeningnummer kan behouden, zoals je ook je gsm-nummer behoudt wanneer je van telefoonoperator verandert”, zegt woordvoerder ­Simon November.

“De vergelijking met een gsm-nummer gaat niet helemaal op, omdat voor een rekeningnummer veel meer zaken spelen”, reageert minister van Consumentenzaken Wouter Beke (CD&V), terwijl hij consumenten wel aanmoedigt om de vergelijking te maken en desnoods van bank te veranderen.

bron: Belga