N-VA verrast over spierballengerol van Brussel over stadstol

N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement, Cieltje Van Achter, reageert verrast op het spierballengerol van de Brusselse regering rond de invoering van de stadstol. “Zonder overleg wordt ermee gedreigd om een stadstol in te voeren als Vlaanderen en Wallonië niet meewillen in een globale slimme kilometerheffing. De Brusselaars zouden niet meer moeten betalen, maar de Vlaamse en Waalse pendelaars en bezoekers zullen dubbel moeten betalen”, betreurt ze. Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt kondigde vandaag in De Tijd en op Bruzz aan dat het Brussels Gewest nog deze legislatuur een variant op de omstreden kilometerheffing gaat invoeren. De nieuwe Brusselse regering kiest voor een stadstol met variabel tarief, afhankelijk van het tijdstip en het type wagen.

Voor de Brusselse regering is overleg eenrichtingsverkeer, stelt Van Achter vast. Ze verwijst onder meer naar de dossiers van de stadsboulevards en de Ring.







Maar de N-VA’ster is ook bezorgd over het signaal dat de hoofdstad hiermee geeft naar de pendelaars en de bedrijven en het risico van stadsvlucht. “In Brussel hebben we geen productie, maar diensten en die bedrijven kunnen snel verplaatst worden. De Brusselse regering moet daarom omzichtig te werk gaan”, vindt Cieltje Van Achter.

Volgens haar roepen de verklaringen van minister Elke Van den Brandt woensdag in de media meer vragen op dan antwoorden. Van Achter wijst er ook op dat er niets gezegd wordt over de federale middelen die het Brussels gewest ontvangt om de kosten voor de pendelaars op te vangen.

bron: Belga