Mormonen verbieden wapendracht in hun kerken

De mormoonse kerk, officieel bekend als de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, verbiedt expliciet het dragen van een vuurwapen in hun gebedshuizen. Het verbod is opgenomen in een nieuwe versie van het reglement, onder het hoofdstuk “vuurwapens”. “Kerken zijn toegewijd aan de verering van God en zijn toevluchtsoorden voor de zorgen en bezorgdheden van de wereld. Behalve voor vertegenwoordigers van de ordediensten, is het dragen van dodelijke wapens verboden op de eigendommen van de kerk, ook al worden ze verborgen gedragen”, klinkt het.

In een vorige versie van het reglement werd het dragen van vuurwapens nog afgeraden en werd het “ongepast” genoemd.

De reeks dodelijke schietpartijen in de VS zijn niet rechtstreeks gelinkt aan de beslissing van de mormoonse kerk. Het is wel het gevolg van een wetswijziging in de Amerikaanse staat Texas. Daar zijn “kerken, synagoges en andere gebedshuizen” toegevoegd aan de lijst van plaatsen waar het verboden is om een wapen te dragen. Wie dat wel doet, riskeert een celstraf van een jaar.

De mormoonse kerk werd opgericht in 1830 en telt vandaag wereldwijd 16 miljoen leden.

Bron: Belga