Meisje dient klacht in tegen Vlaams Belanger Thomas Lomelino

Een meisje van Afrikaanse origine dient bij Unia in Mechelen klacht in tegen Vlaams Belanger Thomas Lomelino. Dat meldt les Équipes Populaires, een Franstalige organisatie die opkomt voor onder meer gelijke kansen. Lomelino nam gisteren ontslag als bestuurslid van de Mechelse afdeling. De Vlaams Belanger, die tot meer dan een jaar geleden ook lid was van het bestuur van de Vlaams Belang Jongeren (VBJ), kreeg een storm van kritiek over zich heen omwille van racistische berichten op de dating-app Tinder. De screenshots van de privégesprekken doken op de sociale media op. Daarin noemt de student zwarten “negers”, zegt hij dat zij geen mensen zijn, en vergelijkt hij ze met “huisdieren”. Vrouwen noemt hij “objecten zonder mening”.

Les Équipes Populaires, dat in nauw contact staat met het meisje, gaat klacht indienen tegen Lomelino. “Zwijgen staat gelijk aan medeplichtig zijn. Het is voor ons ondenkbaar om dit soort praatjes te negeren zonder te reageren”, luidt het.







bron: Belga